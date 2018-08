Zuurgooier neemt overdosis vlak voor arrestatie 01 augustus 2018

Enkele uren nadat hij zijn ex-vriendin met zwavelzuur heeft overgoten, wordt de 58-jarige Jean-Pierre W. gearresteerd en weggevoerd. De man wilde na zijn aanval zelfmoord plegen met een overdosis pillen, maar werd door het Snelle Respons Team overmeesterd op zijn schuiladres in Borgerhout. Zijn slachtoffer Ragna S., een 40-jarige moeder van een dochtertje, vecht nog steeds voor haar leven in het ziekenhuis. Volgens vrienden werd de vrouw al een jaar geterroriseerd door haar ex. (PLA)

