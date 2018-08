Zuur! Salpeter juicht... een ronde te vroeg 13 augustus 2018

00u00 0

Ze was er het hart van in, Lonah Salpeter uit Israël. En dat terwijl ze iets eerder nog juichend over de meet had gelopen tijdens de 5.000 meter. Net achter Sifan Hassan. Salpeter balde haar vuisten, greep vervolgens met haar handen vol ongeloof naar haar gezicht, om dan te beseffen dat het... nog een ronde was. Zuurder wordt het niet. Salpeter liep wel een nationaal record. Maar ook dat was haar niet gegund, want ze werd gediskwalificeerd, omdat ze over een kegeltje was gelopen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN