Zusters lanceren shampoo van trappist 24 oktober 2019

00u00 0

De zusters trappistinen van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht pakken uit met een wereldprimeur: een shampoo op basis van Trappist Dubbel van Westmalle. "Als je het beste van twee schuimende tradities samenbrengt, krijg je dit unieke product", lacht abdis Katharine. "Vroeger werd bier al wel eens gebruikt om haren te wassen. Het was voedzaam en gaf het haar een zekere glans. Maar de voorwaarde om nu ook met een shampoo uit te pakken, was dat we wetenschappelijk konden bewijzen dat die écht een heilzame werking had. Dat heeft het Instituut Meurisse uit Brussel voor ons gedaan." De zusters produceren al sinds 1964 zeep- en schoonmaakproducten onder de naam TRAPP. De shampoo zal verkocht worden in religieuze winkels en op de nieuwe webshop van de abdij, www.trapp.be. Een beugelfles van 33 cl kost 8,89 euro.

