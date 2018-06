Zussen ontdekken dat stiefvader hen als kind verkrachtte: "Drugs in spaghetti om ons te misbruiken" BJORN MAECKELBERGH

29 juni 2018

05u00 0 De Krant Vanessa (29) en Agneta (34) werden als tieners jarenlang misbruikt door hun stiefvader. Zonder dat ze het wisten, want eerst mengde hij slaappillen en drugs in hun eten. Het misbruik werd pas twee jaar geleden 'per toeval' ontdekt, toen de politie een cannabisplantage oprolde bij de man thuis en tegelijk een verzameling video's vond waarop hij de verdoofde zusjes misbruikte. "Eerlijk: ik had het liever nooit geweten."

"Waarom heb je ons dat aangedaan? We hebben je al die jaren beschouwd als een vader. We dachten dat we veilig waren bij je." De 34-jarige Agneta richtte zich gisteren in de recht- bank van Tongeren rechtstreeks tot de 59-jarige Jean-Marie C. op de beklaagdenbank. "Geef het nu gewoon toe. Wat heb jij ons gegeven? Wat heb jij in ons lijf gedaan? Mijn zus Vanessa is een hartpatiënt. Komt dat misschien ook daardoor?"

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN