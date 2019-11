Exclusief voor abonnees Zus van vermoorde Jill opgepakt tijdens reconstructie 08 november 2019

00u00 0

"Vuile lafaard. Gij hebt me mijn zus afgepakt en daarvoor zult ge boeten!" Bij de familie van de vermoorde Jill Himpe (36) liepen de emoties hoog op, gisteren tijdens de reconstructie in Wevelgem. Zus Kim Himpe hoopte de ex-partner van haar zus recht in de ogen te kunnen kijken, maar Ridouan O. werd afgeschermd achter hekken. Toen ze hem allerlei verwensingen toeschreeuwde, werd ze door vijf agenten overmeesterd en in een combi gezet. Na de reconstructie mocht ze beschikken. "Onwaarschijnlijk", reageert de moeder van het slachtoffer. "Wij worden hard aangepakt, terwijl hij wordt afgeschermd en in alle comfort kan tonen hoe hij mijn dochter vermoord heeft." Vandaag verschijnt O. voor de raadkamer, morgen wordt Jill begraven. (IBO/VHS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu