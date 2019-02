Zus van Obbi Oulare sloopt jeugdrecord Kim Gevaert 01 februari 2019

Mariam Oulare, de 16-jarige zus van Standardvoetballer Obbi Oulare, is een toptalent in atletiek voor de toekomst. Woensdagavond sloopte ze in het Franse Reims het Belgisch record bij de min 18-jarigen van Kim Gevaert op de 60 meter. Met een chrono van 7.43 deed ze drie honderdsten beter dan Gevaert in 1995.

HLN