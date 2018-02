Zus Kim Jong-un nodigt Zuid-Koreaans president uit 12 februari 2018

00u00 0

De Winterspelen in Pyeongchang hebben een gunstig effect op de diplomatieke relaties tussen Noord- en Zuid-Korea. Afgelopen weekend zat de zus van dictator Kim Jong-un samen met de Zuid-Koreaanse president in de tribune voor een ijshockeymatch waarvoor beide landen een gezamenlijk vrouwenteam hadden gevormd. De ploeg werd met 0-8 in de pan gehakt door Zwitserland, maar dat zette geen domper op de sfeer. Kim Yo-jong gaf een brief van haar broer aan president Moon Jae-in en nodigde hem uit voor een bezoek aan Noord-Korea. Het charmeoffensief van de dictator is opvallend, maar in de Verenigde Staten zijn ze op hun hoede. Vicepresident Mike Pence onderstreepte tijdens zijn bezoek aan Zuid-Korea dat het belangrijk is de sancties tegen Noord-Korea te handhaven. "We moeten hen economisch en diplomatiek blijven isoleren." (JBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN