Zus IS-leider Al-Baghdadi gevat: "Heeft hoop informatie" 06 november 2019

Rasmiya Awad, de zus van de gedode IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi, is eergisteren in de buurt van het Syrische Aleppo gearresteerd door Turkse militairen. Ze werd gisteren ondervraagd in Turkije. Bij haar arrestatie was de 65-jarige vrouw vergezeld door vijf kinderen. Ze zou volgens de Turken een hoop informatie hebben over het IS-netwerk. De Turken ondervragen ook haar echtgenoot en schoondochter, die eveneens opgepakt werden. Al-Baghdadi stierf tijdens een militaire operatie in de nacht van 26 op 27 oktober. Hij bracht zichzelf om het leven tijdens een actie van de Amerikaanse Special Forces in Syrië.