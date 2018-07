Zus Claudia Van Avermaet: "Dit geeft Greg een kick" 10 juli 2018

Claudia Van Avermaet, zus van, was een van de enthousiaste fans die de nieuwe gele trui stond toe te juichen in Cholet. Ze volgt samen met haar oudste zoon de eerste Tourweek. "Geel blijft toch iets speciaals", zei ze. "Ik denk dat het wel deugd doet na een moeilijker voorjaar. Ik denk niet dat Greg het in zijn hoofd heeft gestoken dat hij geen klassieker kon winnen, maar deze gele trui zal hem vertrouwen geven. Een kick ook. Zo van: 'Zie je wel dat ik het kan!' Ik kijk nu vooral uit naar de etappe naar Roubaix (zondag, red.), die moet hem het beste liggen. Die dag komen mama en papa ook kijken." (BA)