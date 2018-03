Zus Bart Van Malderen koopt VGP-aandelen 06 maart 2018

Griet Van Malderen, de zus van VGP-referentieaandeelhouder en bestuurder Bart Van Malderen, heeft vorige week voor iets meer dan 5 miljoen euro aan aandelen van de logistieke vastgoedgroep gekocht. Dat meldt beurswaakhond FSMA. Van Malderen sloeg 78.949 aandelen in aan gemiddeld 63,50 euro per stuk. Van Malderens belang in VGP stijgt zo van 3,53% tot 3,95%. De groep pakte vorige maand uit met recordresultaten, en trakteerde daarop ook met een gul dividend van 1,90 euro bruto per aandeel. Dat levert aandeelhouders een nettodividend-rendement van ruim 2% op.