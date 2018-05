Zürich en Genève blijven duurste steden ter wereld 30 mei 2018

De Zwitserse steden Zürich en Genève blijven de twee duurste steden ter wereld. Dat blijkt uit een studie door de Zwitserse bank UBS. Op de derde, vierde en vijfde plaats staan respectievelijk Oslo, Kopenhagen en New York. Parijs neemt de 12de plaats in en Brussel staat 18de in de lijst.