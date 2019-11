Exclusief voor abonnees Zulte Waregem 05 november 2019

Piet Verschelde wordt voltijds scout bij Zulte Waregem. De ex-profvoetballer (onder meer bij Moeskroen en OGC Nice) was het voorbije halfjaar reeds aan de slag bij Essevee als parttime scout. Nu wordt Verschelde een voltijdse medewerker in het scoutingsapparaat van de club, waar ook Thomas Caers en Toon Mertens deel van uitmaken. De aanstelling van Verschelde kadert in de verdere professionalisering en structurering van de scoutingcel. (OPl)