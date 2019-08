Exclusief voor abonnees Zulte Waregem 31 augustus 2019

Zulte Waregem Michaël Heylen zet zijn carrière voort in de Eredivisie. FC Emmen neemt de verdediger over op definitieve basis. Heylen ging zijn laatste contractjaar in bij Essevee en was er overbodig geworden. Gisteren was hij al in Nederland. (OPl)