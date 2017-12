Zulte Waregem weigert schorsingsvoorstellen Olayinka en Walsh 00u00 0

De balans voor Zulte Waregem is zwaar na de nederlaag tegen Charleroi. Essevee ontving gisteren, bovenop de 4 op 39, twee strenge schorsingsvoorstellen voor Olayinka en Walsh. Het Bondsparket vordert vier speeldagen schorsing en een boete van 1.400 euro voor de spits, vanwege het gevaar van de tackle en zijn houding nadien. Voor Walsh vraagt het één speeldag schorsing. Essevee gaat in beroep tegen beide voorstellen. Nog dit: het Israëlische Hapoel Akko toont interesse in Ben Reichert, maar de middenvelder keert liever niet terug naar zijn thuisland. (VDVJ)