Exclusief voor abonnees Zulte Waregem verpulvert KVK-record tijdens teambuilding 14 juli 2020

00u00 0

De spelers van Essevee bivakkeren voor een tweedaagse teambuilding in de Ardennen. In La Roche werd de klassieke death ride gehouden met Saido Berahino in een hoofdrol. Marcq en De Ruyver zijn nog niet hersteld van hun blessure uit de oefenpartij tegen Cercle en konden niet aan de activiteiten deelnemen nu Essevee voor de eerste keer richting Ardennen trok. Opvallend was dat ook de (jonge) assistent-trainers Timmy Simons en Davy de fauw aan de esbattementen deelnamen. En er was nog een leuk detail voor de groep: de plaatselijke organisator liet weten dat het record van de traditionele 'brandweerproef' tot hiertoe op naam stond van KV Kortrijk met 52 seconden. En dat werd gisteren verpulverd door Essevee met 49 seconden. (ESK)

