Zulte Waregem haalt nog een Fin 18 juni 2018

00u00 0

Finnen zijn de nieuwe favorieten van Zulte Waregem. Na Mikael Soisalo legde het een dag later Urho Nissilä (22) vast. De aanvallende middenvelder komt over van KuPS, waar hij goed was voor vier goals en drie assists in twintig wedstrijden. De officiële website van de Finse vicekampioen claimt dat het een recordbedrag ontvangt voor Nissilä. Volgens het doorgaans betrouwbare Transfermarkt stond dat evenwel op... 90.000. (VDVJ)