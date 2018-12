Zulte Waregem denkt aan Hairemans 21 december 2018

In de zoektocht naar een creatieve middenvelder is Zulte Waregem bij Geoffry Hairemans (27) terechtgekomen. Essevee heeft al een lijntje uitgegooid en overweegt om concrete stappen te ondernemen om Hairemans naar de Gaverbeek te halen. Alleen wil Antwerp hoe dan ook boter bij de vis. In april verlengde de Great Old het contract van Hairemans tot 2021. D'Onofrio kan dus een behoorlijke transfersom eisen. Op dat moment was hij nog de draaischijf van Bölöni. Tegenwoordig moet hij veelal vrede nemen met een rol op de bank in de schaduw van Refaelov. Hoe Hairemans zelf tegenover een transfer naar Zulte Waregem staat, is nog maar de vraag. Hij wil uiteraard aan spelen toekomen, maar heeft ook een emotionele band met Antwerp. Hairemans is er dé publiekslieveling . Hoe dan ook heeft Antwerp de sleutel, maar dat er voor Hairemans aanbiedingen zullen binnenlopen, lijkt nu al vast te staan. (VDVJ)

