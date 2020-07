Exclusief voor abonnees Zulte Waregem 5 W.-Beveren 0 13 juli 2020

Waasland-Beveren kreeg in zijn eerste oefenwedstrijd, zaterdag in Ingelmunster, meteen forfaitcijfers aangesmeerd. Voorlopig nog zonder aanwinsten, maar met testspeler Alessandro Albanese en een pak jongeren trekt coach Hayen vrijdag naar het Parc des Princes om er tegen PSG een nieuwe rammeling te vermijden. Bij Zulte Waregem maakte Saido Berahino al zijn vierde goal in drie matchen. (LUVM)

