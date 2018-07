Zulte Waregem 1 KV Oostende 4 16 juli 2018

00u00 1

Voor Oostende mag de competitie beginnen. Bij Zulte Waregem denken ze daar ongetwijfeld anders over. Tijdens de 1-4-nederlaag - die gerust ruimer had kunnen uitvallen - vond Essevee nooit de juiste balans. Vooral in de duels liet het zich te makkelijk aftroeven. "Dit is niet zorgwekkend, maar we moeten hier lessen uit trekken", besefte Francky Dury.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN