Exclusief voor abonnees Zulte maakt mondmaskers voor al zijn 16.000 inwoners 09 april 2020

00u00 0

Zulte wil elk van zijn 16.000 inwoners een mondmasker schenken. De Oost-Vlaamse gemeente kan daarvoor rekenen op de hulp van het vorig jaar gesloten textielbedrijf Bekaert-Bodere (Bebotex) in Olsene en zoekt vrijwilligers die aan het naaien willen slaan. "Het is duidelijk dat bij de versoepeling van de maatregelen het particuliere gebruik van mondmaskers in bepaalde omstandigheden aangeraden of zelfs verplicht zal worden", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). "Dat hoor je in de communicatie van de experts en dat zie je nu ook gebeuren in Oostenrijk en enkele Franse steden. Daarom maken we zelf katoenen maskers voor particulier gebruik - de medische mondmaskers blijven bestemd voor de zorgsector." Vrijwilligers die het naaiwerk thuis willen uitvoeren, ontvangen een kant-en-klaar pakketje met instructies en materiaal om vijftig mondmaskers te maken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis