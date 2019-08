Exclusief voor abonnees Zulj geblesseerd, Lokonga terug 19 augustus 2019

De hamstrings speelden op. Peter Zulj moest in extremis afhaken voor de vierde speeldag. De Oostenrijker, die in de eerste drie wedstrijden telkens basisspeler was, had een lichte blessure en raakte niet op tijd fit. Verwacht wordt dat hij wel Genk haalt. Intussen heeft Zulj er een nieuwe concurrent bij. Albert Sambi Lokonga maakte voor het eerst dit seizoen deel uit van de selectie. De jeugdinternational, vorig jaar nog een lichtpunt, is opnieuw speelklaar, nadat hij in december de kruisbanden van de knie gescheurd had. Ook linksachter Elias Cobbaut zat op de bank. (PJC)