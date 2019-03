Zulj en Lawrence international 13 maart 2019

00u00 0

Met Zulj heeft Anderlecht alvast een international binnengehaald. De middenvelder werd opgeroepen voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden met Oostenrijk thuis tegen Polen (21/3) en uit bij Israël (24/3). Ook Lawrence behoort opnieuw tot de nationale selectie van Wales. De 18-jarige Thierry Lutonda, die aan een goed seizoen bezig is bij de U21, verlengde zijn contract in het Astridpark. Lutonda is een beloftevolle linksachter. (MJR)