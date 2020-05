Exclusief voor abonnees Zuivere lucht dankzij een schoen 23 mei 2020

00u00 0

Meer dan ooit zijn we ons bewust van onze luchtkwaliteit. Helaas blijkt die niet zo geweldig goed te zijn. En daar wil modemerk Pepe Jeans wat aan doen: hun nieuwste sneakers filteren vervuilde lucht bij elke stap die je zet. De NO.22, een sportieve unisex schoen die in vijf verschillende kleuren verkrijgbaar is, heeft een speciale coating die uitgerust is met 'clean air technology'. In de praktijk betekent dit dat de sneaker bedekt is met een dunne, transparante filmlaag van titaniumdioxide, een stof die tot 80% van de omringende stikstofoxiden uit de lucht kan filteren bij contact met UVA-stralen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen