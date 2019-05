Exclusief voor abonnees Zuivelproductie neemt toe +10% 31 mei 2019

00u00 0

De zuivelproductie in ons land is vorig jaar met ongeveer 10 procent toegenomen in vergelijking met 2017. De stijgingen zijn het grootst bij de gefermenteerde melk (+22 procent), desserten (+8 procent) en consumptieroom (+5 procent). De productie van yoghurt daalde dan weer met bijna 11 procent. Dat bijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis