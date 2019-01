Zuinige zeges in oefenduels 07 januari 2019

Antwerp werkte in zijn eerste drie dagen in Algorfa meteen al twee oefenwedstrijden af. Zaterdag tegen Virton (1ste amateur) en gisteren tegen OHL (1B). Telkens haalde de Great Old het met 1-0. Tegen Virton tekende Borges voor het doelpunt, op aangeven van Mbokani. Refaelov besliste de match tegen OHL. Hij trapte een kort genomen vrije trap mooi voorbij Henkinet. Behalve Buta - die vandaag deels bij de groep aansluit - en de doelmannen Bolat en Lathouwers liet Bölöni iedereen aan bod komen. Ook de beloften Nostlinger, Quirijnen, Kakudji, Bernier en Muanza maakten minuten. Bölöni kon vrede nemen met de invulling van de eerste dagen in Algorfa. "We hebben vier trainingen achter de rug. De oefenmatchen bekijk ik namelijk ook als trainingen. De trainingen waren goed, de wedstrijden konden beter, veel meer valt er nog niet uit te halen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar we moeten iets efficiënter worden op alle domeinen. We hebben enkele jongeren mee met kwaliteit en ambitie. Dat toont dat we ook rond de kerktoren kijken. Of ik nog versterking verwacht? Ja, graag. En spelers op elke positie kunnen ons interesseren."

