Zuinig zoentje 03 april 2018

Voor het eerst sinds de schandalen rond Stormy Daniels en andere pornosterren, zijn president Donald Trump en Melania dit weekend nog eens samen in het openbaar verschenen. Het koppel gaf het startschot voor de traditionele paaseierenraap in de tuin van het Witte Huis. Hoewel ze elkaars hand vasthielden, leek de liefde ver te zoeken. Trump kuste Melania wel op de wang, maar heel enthousiast leek de first lady die toch niet aan te bieden. De president en zijn vrouw leven de laatste tijd zo goed als gescheiden na de berichten over de vermeende affaires van Trump met Stormy Daniels en voormalig 'Playboy'-model Karen McDougal. (PhG)

