Exclusief voor abonnees Zuid-Tirol wacht niet op Rome en trekt coronamaatregelen in 09 mei 2020

De Italiaanse provincie Zuid-Tirol heeft de winkels al heropend en maandag volgen de cafés, restaurants, kappers en musea. Ze tart daarmee de centrale regering in Rome. Die neemt ten vroegste maandag een besluit en zou de detailhandel pas op 18 mei willen heropenen en kappers minstens tot 1 juni gesloten houden. Net als in veel andere landen staat de Italiaanse regering onder druk van de lagere overheden om de maatregelen die al weken van kracht zijn te versoepelen. Diverse Italiaanse regio's hebben plannen ingediend om beperkingen in te trekken.