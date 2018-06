Zuid-korea 20 juni 2018

Pech voor Park Joo-ho. Hij moest maandag naar de kant tegen Zweden met een blessure aan de hamstrings. Hij is drie weken buiten strijd en moet dus een kruis trekken over zijn WK. De 31-jarige linksback blijft wel bij het team in Rusland.

