Zuid-Koreaanse delegatie op diner bij Kim Jong-un 06 maart 2018

Een delegatie uit Zuid-Korea is gisteren gaan dineren met Kim Jong-un. Het waren de hoogstgeplaatste gezagsdragers uit het buurland die de Noord-Koreaanse leider ooit ontving. Aan het hoofd van de afvaardiging stond Chung Eui-yong, de nationale veiligheidsadviseur van Zuid-Koreaans president Moon Jae-in. De bedoeling van de ontmoeting was om gesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten mogelijk te maken. Washington blijft immers zeggen dat het zulke gesprekken alleen maar wil voeren als Noord-Korea afziet van zijn nucleaire bewapening, terwijl Pyongyang dat laatste weigert en niet wil praten als er voorafgaande voorwaarden zijn. Over de inhoud van de ontmoeting geraakte er niet meteen iets bekend. Maar Chung reist later deze week naar de VS om daar verslag uit te brengen.

