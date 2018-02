Zuid-Korea zet leger in tegen buikgriep 09 februari 2018

Zuid-Korea heeft in allerijl 900 soldaten ontplooid voor de beveiliging van de Olympische Winterspelen die vandaag beginnen in Pyeongchang. Dat heeft niets te maken met een toegenomen dreiging, maar met een uitbraak van het norovirus onder de civiele bewakingsagenten. Al zeker 41 onder hen zijn ziek, en om te beletten dat het virus op bezoekers of zelfs sporters overslaat, zijn al hun 1.200 collega's ook op non-actief gezet. Het norovirus is de belangrijkste oorzaak van buikgriep, die misselijkheid, buikpijn en diarree opwekt. Een vaccin bestaat er nog niet tegen.