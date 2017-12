Zuid-Korea haalt bitcoin onderuit 00u00 0

De koers van de bitcoin is opnieuw onderuitgegaan. De cryptomunt daalde met 12,6% naar 14.123 dollar. Daarmee staat de bitcoin nog wel bijna 4.000 dollar boven het niveau van vorige week vrijdag. Toen zakte de koers naar 10.400 dollar. De nieuwe tik is een uitloper van de beslissing van de Zuid-Koreaanse overheid om nieuwe regels in te voeren die de handel in de digitale munt reguleren. Zuid-Korea is een belangrijk knooppunt voor de bitcoin. Volgens persbureau Reuters wil de Zuid-Koreaanse overheid anonieme handelsaccounts verbieden en bovendien het mandaat krijgen om zelf handelshuizen te sluiten.