Zuid-Korea controleert op verborgen camera's in toilet 04 september 2018

In de strijd tegen gluurders gaat de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul inspecteren of er verborgen camera's hangen in openbare toiletten. In de metropool, met 10 miljoen inwoners, zijn meer dan 20.500 openbare toiletten. Vooralsnog waren vijftig ambtenaren verantwoordelijk om de wc's te controleren op camera's, maar zij hadden nog geen enkel toestel gevonden. Het stadsbestuur wil daar nu nog 8.000 inspecteurs bij, vooral door mensen te rekruteren die al verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de toiletten. Zo'n duizend toiletruimtes worden aangewezen als 'risicotoilet' en vaker gecontroleerd. Het plan volgt op de landelijke verontwaardiging over het groeiende aantal zaken van seksueel geweld.

