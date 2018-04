Zuid-Afrikanen vallen bus vol Belgen binnen in Kaapstad 27 april 2018

40 Belgische toeristen hebben in Kaapstad de schrik van hun leven beleefd. Onderweg naar een excursie hield een groep mannen met zwarte hoody's plots hun bus tegen. Ze staken de banden leeg en haalden de chauffeur uit het voertuig. Wat in eerste instantie op een kaping leek, bleek uiteindelijk een vakbondsactie. De buschauffeurs in Kaapstad zijn momenteel in staking. Een groep stakers zag dat een collega met een toeristenbus uitreed en vond dat niet kunnen. Daarom haalden ze hem uit de bus. De Belgen zijn veilig terug in hun hotel geraakt. Nadat de banden waren vervangen, reed een toerist met een busrijbewijs het voertuig terug naar het hotel.

