Zuid-Afrikaanse president Zuma stapt op 15 februari 2018

Jacob Zuma heeft gisteravond bekendgemaakt dat hij met onmiddellijke ingang terugtreedt als president van Zuid-Afrika. De 75-jarige Zuma lag al geruime tijd door beschuldigingen van corruptie onder vuur, ook binnen zijn eigen ANC. Het parlement zou vandaag stemmen over een motie van wantrouwen tegen de president. Zuma besloot die stemming dus niet af te wachten, ook al is hij het naar eigen zeggen nog altijd oneens met de manier waarom het ANC hem heeft opzijgeschoven. Het omstreden staatshoofd, dat negen jaar aan de macht was, sprak de bevolking op tv toe vanuit het Uniegebouw in Pretoria. Hij begon zijn afscheidsspeech, die een halfuur duurde, opgewekt, maar zei dat hij niet anders kan dan accepteren dat zijn partij van hem af wil. " Er moeten geen doden vallen in mijn naam", sprak hij ook. Cyril Ramaphosa (65), die Zuma in december al opvolgde als partijvoorzitter, is de meest voor de hand liggende kandidaat om hem op te volgen.

