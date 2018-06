Zuid-Afrikaanse kunst in Latem 16 juni 2018

00u00 0

Op de plaats waar kunstgoeroe Guy Pieters jarenlang zijn galerij had in Sint-Martens-Latem, openden Ellen Christiaen en haar man William Vaesen - beter bekend als Niels William, ex-manager van K3 - hun derde kunstgalerij. In The Boutique Gallery tonen de grootste namen uit de Zuid-Afrikaanse kunstwereld hun werk.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN