Zuid-Afrika gaat blanke boeren onteigenen 01 maart 2018

Het Zuid-Afrikaans parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel om alle blanke boeren te onteigenen zonder compensatie. De motie kwam van de extreemlinkse partij 'Economic Freedom Fighters' (EFF) en werd gesteund door regeringspartij ANC. Bijna driekwart van de landbouwoppervlakte in Zuid-Afrika is - 24 jaar na het einde van de apartheid - nog grotendeels in handen van blanke boeren. Kort na zijn inauguratie twee weken geleden verklaarde de nieuwe Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa dat hij de overdracht van land van boeren naar zwarte mensen zou versnellen.