Exclusief voor abonnees Zuhal Demir wil 'ballekes in tomatensaus' in Vlaamse canon 04 november 2019

Als het van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) afhangt, moet één gerecht al zeker in de Vlaamse canon: 'ballekes in tomatensaus'. Die canon, een voorstel van N-VA, moet een lijst van ankerpunten worden uit de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Demir wil ons culinair erfgoed verder op de kaart zetten. "Daarom zal ik de komende jaren via Toerisme Vlaanderen zelf een Vlaams Culinair Centrum oprichten. Daar willen we de wereld laten kennis maken met al het lekkers dat Vlaanderen te bieden heeft." Dat zei de minister zaterdag, op een event rond de actie Jong Keukengeweld. Daarmee kunnen jongeren van een driegangenmenu genieten voor 49 euro. De voorbije maand boekten 24.000 jongeren een tafeltje, 3.000 meer dan vorig jaar in oktober. (DSS)

