Exclusief voor abonnees Zuhal Demir gaat niet naar Madrid 07 december 2019

00u00 0

Ze had eerst aangekondigd te zullen 'planepoolen', maar het ziet er nu naar uit dat Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gewoon niét naar Madrid zal gaan. De Vlaamse regering heeft immers geen akkoord bereikt over een Klimaatplan. "We willen zeker zijn over de cijfers. Het heeft geen zin om te zeggen: 'Met die maatregelen gaan we zoveel CO2-reductie bereiken' als we daar niet zeker van zijn", aldus de woordvoerder van minister-president Jan Jambon (N-VA).