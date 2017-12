Zuhal Demir (37): "Ik neem Rozanne gewoon mee op campagne" Sabine Vermeiren

08u00 0 Jan Aelberts De Krant Soms maken twaalf maanden een wereld van verschil. Kijk naar Zuhal Demir (37). Een jaar geleden nog volksvertegenwoordiger. Vandaag staatssecretaris en mama - dat laatste nog maar drie weken. In haar eerste baby-interview vertelt ze over Rozanne. En over de mildheid die zo'n kleintje brengt. "Ik dacht altijd: politiek is álles. Het is niet waar. Ik heb de Wetstraat nog geen dag gemist. Ik blijf drie maanden thuis. Zónder schuldgevoel."

Sinds Zuhal in 2015 verhuisde naar Genk woont ze in een huis op een heuvel. Voor het grote raam in de woonkamer staat een wieg. Er liggen hagelwitte lakentjes in. Eronder ligt een volmaakt babymeisje te slapen. Het is Rozanne. Geboren op 8 december. Donkere, donzige haartjes - een kruintje vol. "Maar naar Koerdische normen kaal, zeggen mijn ouders." Zuhal lacht. Ze heeft zo'n gloed over zich, die het helemaal verraadt. Het is die gloed die alléén kersverse moeders hebben. Omdat ze - ook al staan ze niet op hun strakst en zijn ze moe - het állerschoonste zijn tegengekomen. De Onvoorwaardelijke Liefde. En omdat ze in elke vezel van hun lijf voelen dat niks voortaan nog hetzelfde zal zijn.

Een man op badslippers trippelt naar de keuken voor een kop koffie. Hij is partijmedewerker voor de N-VA. En vader van Rozanne. Zo snel hij komt, is hij ook weer weg. Hij mijdt de schijnwerpers - altijd, en ook nu. "Eén mediatiek figuur binnen een gezin: dat is genoeg."

Zuhal praat honderduit. Alsof ze bákken energie heeft. In één beweging gaat het er intussen allemaal vlot door: flesje, boertje en weer zachtjes in slaap wiegen. "Niemand kan het je op voorhand vertellen, hoe dat precies moet, het moederschap. Er bestaan geen boeken voor, geen handleidingen. En tóch weet je het. Ineens is zo'n kindje er en bén je het: moeder."

