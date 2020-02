Exclusief voor abonnees Zuckerberg wil meer vrije meningsuiting op Facebook 03 februari 2020

Facebook heeft een nieuwe strategie aangekondigd die mogelijk "heel wat mensen tegen de borst zal stuiten". Dat heeft CEO Mark Zuckerberg gezegd op een bijeenkomst in de Amerikaanse staat Utah. De focus verschuift naar de vrijheid van meningsuiting. "We worden steeds vaker opgeroepen om verschillende soorten inhoud te censureren en dat maakt me ongemakkelijk. Content die echt schadelijk is (doelend op berichten over terreur, kindermisbruik en aanzetten tot geweld, red.) zullen we verwijderen, maar er moet een lijn getrokken worden. We zullen opkomen voor de vrije meningsuiting. Het is jammer dat dit zo controversieel is." Vorig jaar kreeg Facebook nog kritiek, omdat het politieke advertenties blijft toelaten zelfs als die boodschappen leugens bevatten.

