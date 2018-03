Zuckerberg plots 3,1 miljard armer door Facebook-lek 20 maart 2018

Mark Zuckerberg heeft niet zijn beste dag achter de rug. De topman van Facebook ligt zwaar onder vuur nu blijkt dat een Amerikaans bedrijf de profielen van ruim 50 miljoen gebruikers ongevraagd heeft bemachtigd en gebruikt om hun kiesgedrag te beïnvloeden tijdens de laatste presidentsverkiezingen. Zowel de VS als Europa eist uitleg. "Hij kan zich niet langer verbergen achter zijn Facebook-pagina", klinkt het. Door het schandaal verloor Facebook op de beurs ruim 7% of 32 miljard euro van z'n waarde. Ook Zuckerbergs eigen portefeuille is in één klap 3,1 miljard euro lichter geworden. Gelukkig houdt hij nog steeds 57 miljard euro over. (FrD)