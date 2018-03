Zuckerberg koopt reclame om sorry te zeggen 26 maart 2018

Facebook-baas Mark Zuckerberg heeft gisteren advertentieruimte gekocht in Britse bladen om zijn verontschuldigingen aan te bieden voor het lekken van klantgegevens. Hij zegt sorry voor de vertrouwensbreuk die zo is ontstaan en onderstreept dat het zijn verantwoordelijkheid is om gegevens te beschermen.

HLN