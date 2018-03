Zuckerberg gaat het dan toch uitleggen in Amerikaans Congres 28 maart 2018

00u00 0

Facebook-topman Mark Zuckerberg is van plan het Amerikaanse Congres uitleg te geven over het Cambridge Analytica-schandaal. Volgens CNN zal hij in april getuigen in een hoorzitting. Amerikaanse politici riepen Zuckerberg al eerder op om voor het Congres te verschijnen, maar daar ging de oprichter van Facebook niet meteen op in. De congresleden willen weten hoe de gegevens van 50 miljoen Facebookgebruikers in handen konden komen van Cambridge Analytica. Het data-analysebedrijf gebruikte de gegevens voor politieke campagnes. Facebook zou hebben geweten van de gegevensdiefstal en de vraag is nu of het bedrijf bewust de andere kant uit heeft gekeken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN