Zuckerberg draait rond de pot in Brussel 23 mei 2018

Veel vragen, weinig antwoorden: Mark Zuckerberg draaide vrolijk rond de pot in het Europees Parlement. "Net de Muppet Show", zegt tech-watcher Ben Caudron. De Facebook-baas zou vragen beantwoorden over de manier waarop zijn bedrijf met de privacy van de gebruikers omgaat. Tot veel meer dan excuses kwam het niet. "Ik blijf op mijn honger zitten rond GDPR (de Europese databeschermingswet, red.) en het is niet duidelijk hoe de privacy beter beschermd zal worden", reageerde staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer op de hoorzitting. "Zijn antwoorden voldoen niet."

