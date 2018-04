Zuckerberg door het stof, aandeel schiet omhoog 11 april 2018

Facebook-baas Mark Zuckerberg is uitgebreid door het stof gegaan tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat. "In de zaak van de Russische beïnvloeding hadden we sneller moeten reageren. Daar heb ik spijt van", zei de fel belaagde CEO, die voor de gelegenheid z'n T-shirt had ingeruild voor een pak met das. Toen Zuckerberg beterschap beloofde, reageerde één van de senatoren: "U bent zich al tien jaar aan het excuseren. Waarom zouden we u geloven?" Dan kon z'n getuigenis de beleggers meer overtuigen: het Facebook-aandeel won 5%.

