Exclusief voor abonnees Zowat kopie van drama van 11 jaar geleden 12 augustus 2019

00u00 0

In de zomer van 2008 kwamen bij een gelijkaardige brand in Ukkel ook twee brandweermannen om het leven. Ook toen ging het om een leegstaand pand waar soms krakers verbleven en waren brandweerlieden binnen in het gebouw aan het blussen toen een flashover ontstond. Voor Patrick Batselier (35) van het korps Helihaven en zijn collega Alain Tacqueniere (55) van het korps van Anderlecht kon die noodlottige zaterdag 30 augustus 2008 geen hulp meer baten. De twee slachtoffers waren op slag dood toen de opgestapelde gassen vuurvatten en explodeerden. Na een zoektocht die driekwartier duurde, werden ze gevonden. Een vrouwelijke brandweerstagiaire kon zichzelf toen in veiligheid brengen door via een raam te ontsnappen. Zij raakte lichtgewond aan beide schouders. Het grote sportcomplex aan de Dieweg in Ukkel stond op het moment van de brand al vijftien jaar leeg. (CMG)

