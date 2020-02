Exclusief voor abonnees Zowaar geen medailles voor Oranje BELOFTEN VROUWEN 03 februari 2020

Geen Nederlandse medailles bij de vrouwen-U23 en dat mag een verrassing worden genoemd. De Française Marion Norbert-Ribérolle, boezemvriendin van Cameron Vandenbroucke, is de nieuwe wereldkampioene. Het zilver was voor de Hongaarse Vas, het brons voor de Britse Kay. De Belgen kwamen niet in het stuk voor. (JDK)