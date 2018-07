Zoveelste rijverbod voor profvoetballer 04 juli 2018

Profvoetballer Jinty Caenepeel heeft 8 dagen rijverbod gekregen voor het negeren van een rood licht. De politie van Bredene zag de 21-jarige aanvaller van het Nederlandse Excelsior op 8 mei vorig jaar door het rood rijden. Ze zetten hem langs de kant en ontdekten dat Caenepeel ook zijn rijbewijs niet bij had. De voetballer kwam gistermorgen niet opdagen in de rechtbank van Brugge en werd bij verstek veroordeeld. Eind mei ontsnapte Caenepeel nog aan een levenslang rijverbod. Na een controle in Oostende had de aanvaller verklaard dat hij al twee jaar lang wekelijks cannabis gebruikte. Zijn advocate legde de rechtbank verschillende negatieve drugstesten voor, waardoor de politierechter het bij drie maanden rijverbod hield. (SDVO)

