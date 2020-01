Exclusief voor abonnees Zoveelste granaat en schoten in Deurne 27 januari 2020

In de Victor De Langhestraat in Deurne is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 4.10 uur opnieuw een granaat ontploft en werden er schoten gelost. Het lijkt het zoveelste incident in de Antwerpse drugsoorlog. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De explosie bracht schade toe aan een voordeur en aan ramen op verschillende verdiepingen van een appartementsgebouw. Op een garagepoort zijn een tiental kogelinslagen te zien en ook twee wagens werden beschadigd. Volgens een bewoonster kwam de vrouw die op het gelijkvloers woont toevallig kort na de explosie thuis van een feestje. "Ze hoorde de ontploffing toen ze een paar straten verderop aan het fietsen was. Als ze enkele minuten vroeger was thuisgekomen, had het erger kunnen aflopen."

