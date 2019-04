Exclusief voor abonnees Zoveelste comeback voor Sha-Na Met 2 nieuwe zangeressen 04 april 2019

00u00 0

Na zes jaar radiostilte is de meidengroep Sha-Na terug, in haar zesde bezetting intussen. De nieuwe zangeressen, Petra Wilhelmina Vanhoren (links) en Katrien Paques (rechts), zullen volgende week woensdag voor het eerst optreden tijdens 'De Vlaamse top 10' op Ment. Hun debuutsingle 'Pluk de dag' is een cover van 'Last Thing on My Mind' van Steps.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen